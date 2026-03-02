Le président Donald Trump cherche le "prix Nobel de la guerre" en Iran

information fournie par France 24 • 02/03/2026 à 11:18

À la Une de la presse, ce lundi 2 mars 2026 : la crise en Iran et au Proche-Orient fait évidemment la une de tous les journaux dans la région. En France, les journaux se penchent sur la stratégie de force brute de Donald Trump. Au-delà des unes, quelques journaux questionnent la stratégie de Donald Trump. L’Humanité affirme que Donald Trump serait en quête du prix Nobel de la guerre. Finalement, les dessins de presse imaginent l'héritage peu glorieux du guide suprême.