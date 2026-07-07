Le président américain Donald Trump a atterri mardi à Ankara pour un sommet de l'OTAN dans la capitale turque. Le dirigeant américain a été accueilli par le président turc, Recep Tayyip Erdogan, avec lequel il devait s'entretenir dans son palais présidentiel avant de participer à un dîner officiel des chefs d'État et de gouvernement, en amont de la séance principale du sommet prévue mercredi.
Le président américain Donald Trump est à Ankara pour le sommet de l'OTAN
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