Le Premier ministre albanais, Edi Rama, appelle au calme et accuse des "forces étrangères" d’être à l’origine de plusieurs jours de violentes émeutes. "Ce sont des forces étrangères qui ne veulent pas que l’Albanie vive en paix" ni qu’elle "fasse partie de la famille européenne unie", a-t-i déclaré dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.
Le Premier ministre albanais impute les troubles à des "forces étrangères"
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