Le point semestriel sur la SCPI Mistral Sélection

Dans ce numéro de BoursoFocus, Julien Hennion, gérant immobilier chez Swiss Life Asset Managers France, revient sur les performances de la SCPI Mistral Sélection au second semestre 2025. Ce fonds diversifié qui investit dans l'immobilier commercial en Europe affiche une performance annuelle de 8,07%. Notre invité évoque notamment la première acquisition réalisée en Italie - un immeuble de commerce à Vicenza - et détaille les perspectives de développement géographique en Europe du Sud pour 2026.
DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK
BoursoBank donne accès à une gamme de SCPI en direct, A partir de 0% frais d'entrée.
BoursoBank donne accès à une gamme de SCPI en direct, à partir de 0 % de frais d'entrée et accessible à partir de 180 Eur .
Ces produits présentent un risque de perte en capital et une liquidité réduite. Tout investissement doit s’envisager à long terme.