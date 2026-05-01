Le street artist britannique Banksy a dévoilé une nouvelle oeuvre dans le centre de Londres: la statue d'un homme marchant d'un pas décidé en brandissant un drapeau, qu'il a revendiquée jeudi sur Instagram.
Banksy dévoile la statue d'un homme brandissant un drapeau, dans le centre de Londres
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