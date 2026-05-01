La "cacophonie gouvernementale a laissé libre cours à la délinquance patronale", dénonce la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet, interrogée sur l'ouverture en ce 1er-Mai de commerces, peu avant le départ de la manifestation parisienne du 1er-Mai. SONORE
Binet: la "cacophonie gouvernementale a laissé libre cours à la délinquance patronale"
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