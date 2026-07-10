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Le Paris des Arts avec Kalash et Manon Lisa

information fournie par France 24 10/07/2026 à 11:15

Un Paris des Arts en musique pour accompagner votre été ! Kalash, figure incontournable de la scène musicale francophone est notre invité, à l’occasion de la sortie de son nouvel album "Ex-Voto". Le rappeur se dévoile sans filtre et nous parle de sa quête de spiritualité et de reconnaissance. "J'ai juste laissé parler ce que je ressentais sur le moment de création et c'est tout ce qui en ressort, ce sont les états d'âme d'un homme, je pense, un père de famille de 38 ans".

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