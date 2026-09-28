Le pape Léon XIV déambule en papamobile dans les rues de Metz jusqu'à la cathédrale Saint-Etienne, où il doit célébrer une messe en présence du président Emmanuel Macron.
Le pape Léon XIV déambule en papamobile dans les rues de Metz
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