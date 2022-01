Le musicien Dino Brandão se livre corps et âme dans son premier projet en solo

information fournie par France 24 • 25/01/2022 à 10:42

Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de la scène helvétique, Dino Brandão a mené un projet seul en écrivant des chansons afro-folk. En novembre 2021, il a sorti "Bouncy Castle", un EP de cinq titres au fil desquels on découvre son univers à la fois mélancolique et lumineux. L’artiste suisso-angolais aborde ouvertement et avec légèreté des thèmes assez lourds comme ses troubles physiques mais aussi mentaux.