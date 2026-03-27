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Le monde de l’agriculture connaît son moment MeToo

information fournie par France 24 27/03/2026 à 14:30

Après une agression sexuelle et une plainte classée sans suite, l'éleveuse Laura Chalendar a décidé de faire changer les mentalités dans le monde de l'agriculture et lancé MeToo Agricole, un mouvement qui libère la parole de nombreuses femmes. En Allemagne, la pénurie de main d'œuvre, et notamment de main d'œuvre qualifiée, est accentuée par le départ subi de nombreuses femmes en retraite anticipée. Elles partent contraintes, poussées hors du monde du travail par des symptômes de périménopause trop difficilement compatibles avec leur activité professionnelle. Le gouvernement et les entreprises ont décidé de se saisir du problème. Enfin, en Ouganda, des femmes âgées déterminées à vieillir harmonieusement se sont mises au cricket, autant pour le sport que pour l'esprit d'équipe. On les appelle les "cricket grannies", les grands-mères du cricket.

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