Le mois de novembre semble apporter un nouvel éclairage et de nouvelles perspectives !

Le MSCI World réalise sa meilleure performance mensuelle historique. Et dans cette hausse généralisée, ce sont les actions européennes qui tirent leur épingle du jeu avec plus de 17% de progression pour le MSCI EMU et plus de 20% pour le CAC 40.

Dans ce contexte, nous avons accompagné le vaste mouvement de hausse en remontant fortement notre exposition action sur le mois, passant de 26 à 55% sur un fonds comme CPR Croissance Réactive. Retrouvez le point marchés avec Cyrille Geneslay....