Le président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale, Marc Fesneau, annonce que son groupe "prend acte" de la chute de François Bayrou suite au vote des députés français qui ont refusé, à une nette majorité, de lui accorder leur confiance.
Le MoDem "prend acte" de la chute du gouvernement (Fesneau)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro