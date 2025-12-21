Le deuxième sommet de la Confédération des États du Sahel qui s'est achevé à Bamako ce dimanche. Et en amont de la réunion des chefs d'état, ce sont les ministres du Mali, du Niger et du Burkina Faso qui se sont réunis. Le tout dans un contexte de forte pression jihadiste et de tensions régionales.
Le Mali, le Niger et le Burkina Faso réunis pour la Confédération des États du Sahel à Bamako
