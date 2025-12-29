La pub de Noël d'Intermarché a été un succès mais l'ONG de défense des océans Bloom a alerté l'organe de déontologie de la publicité. Pourquoi? Déjà parce que cette publicité n'est pas clairement identifiée comme telle, on pourrait ainsi la confondre avec une fiction et ne pas percevoir le message commercial. Ensuite parce que le loup renonce à manger des animaux terrestres mais pas les poissons. Or le groupe Intermarché possède une flotte de pêche industrielle dont l'ONG dénonce l'impact.
Le mal-aimé: pourquoi l'ONG Bloom critique la pub de Noël d'Intermarché?
