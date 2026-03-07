 Aller au contenu principal
Le "Made in Europe" pour sauver l'industrie, précarité énergétique, inégalités économiques entre les hommes et les femmes

information fournie par BoursoBank Clients 07/03/2026 à 08:15

Au sommaire de ce JT, le projet européen pour sauver l'industrie face au rouleau compresseur chinois, on poursuit avec la hausse inquiétante des impayés sur les factures de gaz ou d'électricité. Et pour conclure une étude sur les inégalités économiques entre les femmes et les hommes qui se creusent sur la durée, depuis le choix des études jusqu'à l'arrivée d'un enfant et une pension de retraite souvent plus faible pour les femmes.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

