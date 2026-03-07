Au sommaire de ce JT, le projet européen pour sauver l'industrie face au rouleau compresseur chinois, on poursuit avec la hausse inquiétante des impayés sur les factures de gaz ou d'électricité. Et pour conclure une étude sur les inégalités économiques entre les femmes et les hommes qui se creusent sur la durée, depuis le choix des études jusqu'à l'arrivée d'un enfant et une pension de retraite souvent plus faible pour les femmes.
