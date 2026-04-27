Les autorités libanaises ont annoncé que des frappes israéliennes sur le sud du pays avaient fait 14 morts dimanche 26 avril, bilan quotidien le plus lourd depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu il y a neuf jours.
Le Liban annonce 14 morts dans des frappes israéliennes
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