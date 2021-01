Le journal des biotechs : Pascal Prigent, DG de Genfit, Jamila El Bougrini, analyste (Invest Securities)

Boursorama • 06/01/2021 à 19:05

Dans ce numéro de rentrée du journal des biotechs, on fait le point sur les vaccins contre la Covid-19 et sur ce que l'année 2021 réserve au secteur avec Jamila El Bougrini, analyste chez Invest Securities. Elle livre également son analyse sur deux valeurs : OSE Immuno et Transgene

L'entretien est consacré à Pascal Prigent, directeur général de Genfit alors que la biotech attend la validation de son rachat partiel de dettes lors de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 13 janvier prochain.