Le Journal des biotechs : Cédric Moreau (Sofinnova), Frédéric Gomez (Pharmium Securities)

information fournie par Boursorama 04/03/2026 à 15:39

Dans ce numéro du Journal des biotechs, on fait un focus sur la place de la Chine sur la scène biotech internationale avec Frédéric Gomez, analyste chez Pharmium Securities.

L'entretien est consacré à Cédric Moreau, partner chez Sofinnova et spécialisé sur la partie crossover strategy. Il vient pour évoquer la création de l'European Life Science Coalition, un regroupement de plusieurs acteurs majeurs du capital‑innovation et du capital‑développement, en partenariat avec Invest Europe, afin de fédérer les forces du secteur, peser davantage dans le débat public et renforcer la compétitivité européenne.

Attention, investir en Bourse présente un risque de perte en capital, et le secteur des biotechs et medtechs cotées amplifie ce risque. La probabilité de succès de ces sociétés est incertaine, et leur besoin de financement est régulier. En cas d'échec, la continuité de leur activité peut être directement menacée. Ce type d'investissement est réservé exclusivement aux particuliers avertis pleinement conscients de ces enjeux et prêts à accepter ces risques.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Biotechs
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

L'offre BoursoBank