Le Journal des biotechs : Cédric Moreau (Sofinnova), Frédéric Gomez (Pharmium Securities)

Dans ce numéro du Journal des biotechs, on fait un focus sur la place de la Chine sur la scène biotech internationale avec Frédéric Gomez, analyste chez Pharmium Securities.

L'entretien est consacré à Cédric Moreau, partner chez Sofinnova et spécialisé sur la partie crossover strategy. Il vient pour évoquer la création de l'European Life Science Coalition, un regroupement de plusieurs acteurs majeurs du capital‑innovation et du capital‑développement, en partenariat avec Invest Europe, afin de fédérer les forces du secteur, peser davantage dans le débat public et renforcer la compétitivité européenne.

