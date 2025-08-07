Depuis ce 1er janvier, les réseaux sociaux sont attentivement scrutés par l'administration fiscale et des douanes. Elles peuvent désormais collecter et exploiter les données issues d'Instagram, Facebook, Tiktok ou X. On fait le point.
Le fisc surveille désormais vos réseaux sociaux
