Le dépouillement des bulletins de vote commence en Islande après la fermeture des bureaux de vote, alors que les électeurs se prononcent dans un référendum à suspense sur la reprise éventuelle des négociations d'adhésion à l'Union européenne. En l'absence de sondages à la sortie des urnes et alors que le dépouillement ne commence qu'une fois le scrutin clos, il pourrait falloir plusieurs heures avant de savoir clairement si le "oui" ou le "non" l'emporte, tant l'issue s'annonce serrée. IMAGES
Le dépouillement commence en Islande pour le référendum sur l'UE
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