Dublin fêtait la Saint-Patrick mardi au cours d'un défilé où un char géant représentant la reine celtique Maedbh et des enfants déguisés en moines qui dansent se joignent aux fanfares militaires.
Le défilé de la Saint-Patrick commence à Dublin
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