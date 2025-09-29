 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le crash du Rio-Paris en 2009 de retour devant la justice

information fournie par AFP Video 29/09/2025 à 11:25

Seize ans après le crash du vol Rio-Paris AF447 qui a tué 228 personnes, la compagnie Air France et le constructeur Airbus, relaxés en première instance, sont jugés à partir de lundi en appel pour deux mois à Paris pour homicides involontaires.

