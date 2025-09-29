Seize ans après le crash du vol Rio-Paris AF447 qui a tué 228 personnes, la compagnie Air France et le constructeur Airbus, relaxés en première instance, sont jugés à partir de lundi en appel pour deux mois à Paris pour homicides involontaires.
Le crash du Rio-Paris en 2009 de retour devant la justice
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro