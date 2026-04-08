En France, la fraude sociale est estimée à 7 milliards d'euros par an. Le travail dissimulé touche tous les secteurs, comme le commerce ou les aides à la personne, mais surtout le bâtiment. On a suivi des inspecteurs de l'État qui luttent sur le terrain pour contrôler et débusquer le travail au noir. Enquête de nos confrères de France 2 Catherine Rougerie et Loïc Lemoigne.
Le coût de la fraude sociale : lutte contre le travail dissimulé en France
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro