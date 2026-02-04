Le 4 février 2026, journée mondiale contre le cancer, plusieurs associations alertent sur une injustice majeure : le cancer du cerveau est toujours très meurtrier. Un échec qui n’est pas dû à une impasse scientifique, mais à un renoncement politique, qui n’a pas mobilisé la recherche contre ce type de tumeurs. Stéphanie Antoine reçoit Alexandra Joffo-Curiel, ambassadrice de l'institut du cerveau et Mehdi Touat, neuro-oncologue, praticien hospitalier à la Pitié Salpêtrière.
Le cancer du cerveau : le grand oublié ?
