À l'ombre d'un arbre sur une place de Bordeaux, des livreurs de repas en attente de commande n'ont "pas d'autre choix" que de poursuivre leurs courses à vélo répétitives, malgré les 40°C qui épuisent leur organisme.
Le calvaire des livreurs à vélo dans la fournaise bordelaise
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