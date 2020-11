Le bout du tunnel pour les banques françaises ?

Ecorama • 11/11/2020 à 12:30

Suite à l'annonce de l'espoir d'un vaccin, les banques font partie des valeurs qui se sont le plus envolées ce lundi. Entre 15 et 20% de hausse en moyenne. Est-ce la fin du purgatoire ? L'analyse d'Ivan Best, directeur de la rédaction de Point Banque. Ecorama du 11 novembre 2020, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com