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Le ballon de la "main de Dieu" aux enchères, estimé à plus de 10 millions de dollars

information fournie par AFP Video 11/08/2026 à 18:24

Le ballon avec lequel Diego Maradona a marqué ses deux buts légendaires, dont celui de la "main de Dieu", face à l'Angleterre lors du Mondial-1986 est exposé à Beverly Hills avant sa vente aux enchères fin août.

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