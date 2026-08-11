Le ballon avec lequel Diego Maradona a marqué ses deux buts légendaires, dont celui de la "main de Dieu", face à l'Angleterre lors du Mondial-1986 est exposé à Beverly Hills avant sa vente aux enchères fin août.
Le ballon de la "main de Dieu" aux enchères, estimé à plus de 10 millions de dollars
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