 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Laurent Berger : "Il faut arrêter de caricaturer le monde de l'entreprise !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 23/09/2025 à 14:00

Ce sont deux voix que tout semble opposer mais que le dialogue réunit : Benoît Bazin, PDG de Saint-Gobain, et Laurent Berger, ex-secrétaire général de la CFDT. Ensemble, ils signent "Voies de passage" (Éditions de l’Aube), un livre d’échanges qui explore les chemins du compromis entre patronat et syndicalisme. Dans un contexte de fractures politiques, de tensions sociales et de défis économiques majeurs, ils défendent une conviction commune : l’entreprise peut être un levier de transformation et un espace de dialogue. Ecorama du 23 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Les économies de Gaza et de la Cisjordanie exsangues après deux ans de guerre

information fournie par France 24 00:07
2
2

Quels pays reconnaissent l'État de Palestine ?

information fournie par France 24 00:20
3

La France et d'autres reconnaissent "l'Etat de Palestine" lors d'un sommet historique à l'ONU

information fournie par AFP 01:06
14
4

Le lundi, c'est private equity : comment on accède à cette classe d'actifs ?

information fournie par Boursorama 22 sept.
5

Près d'une centaine de mairies hissent le drapeau palestinien malgré l'opposition de la place Beauvau

information fournie par AFP 22 sept.
6
6

Avis mitigés à Gaza après la reconnaissance de l'Etat de Palestine par des puissances occidentales

information fournie par AFP Video 22 sept.
6
7

Des Palestiniens fuient Gaza-ville sous les bombardements israéliens

information fournie par AFP Video 22 sept.
8

Football : Ousmane Dembélé devient le sixième Français Ballon d'Or

information fournie par France 24 07:20
1

Nucléaire: l'Iran et l'AIEA conviennent d'un nouveau cadre de coopération

information fournie par AFP 09 sept.
2
2

L'ADN retrouvé sur la scène du meurtre de Charlie Kirk est celui du suspect, annonce le FBI

information fournie par AFP 15 sept.
3

Trump déclare que "le problème vient de la gauche" après la mort de Charlie Kirk

information fournie par AFP Video 15 sept.
5
4

Équateur: la route panaméricaine rouverte après les blocages liés aux manifestations

information fournie par AFP Video 16 sept.
5

L'armée israélienne lance une offensive terrestre majeure à Gaza-ville

information fournie par AFP 16 sept.
12
6

Mort de Robert Redford, géant du cinéma et incarnation d'une Amérique progressiste

information fournie par AFP 16 sept.
5
7

Trump arrive au Royaume Uni pour une deuxième visite d'Etat à l'invitation de son "ami" le roi

information fournie par AFP 16 sept.
2
8

Equateur: état d'urgence face aux blocages routiers

information fournie par AFP 16 sept.
1

Top 5 IA du 29/08/2025

information fournie par Libertify 30 août
2

Bertrand Dumazy (PDG d'Edenred) : «S'il y a de l'instabilité politique, les investisseurs n'iront pas sur le CAC 40 et donc sur Edenred !»

information fournie par Ecorama 28 août
1
3

Top 5 IA du 28/08/2025

information fournie par Libertify 29 août
4

Eric Trappier (PDG de Dassault Aviation) : «Si Bayrou tombe, il n'y aura pas de tempête financière du jour au lendemain»

information fournie par Ecorama 28 août
2
5

Evergrande radié de la Bourse de Hong Kong, symbole de la crise immobilière chinoise

information fournie par France 24 25 août
6

Yann Leriche (DG de Getlink) : «Getlink et Eurotunnel sont plus forts que ce qu’ils étaient avant ! »

information fournie par Ecorama 29 août
2
7

Fed, instabilité politique en France : ces 2 gros risques pour les marchés !

information fournie par Ecorama 02 sept.
2
8

Guillaume Martinaud (président d'Orpi) : "La reprise du marché immobilier est menacée !"

information fournie par Ecorama 02 sept.
7

1 commentaire

  • 14:53

    L'ancien secrétaire général de la CFDT Berger a tout fait pour saboter la retraite par points de Macron auquel il était favorable à l'origine, parce que Macron l'a privé du rôle de "ministre occulte" qu'il avait chez Hollande. C'est le régime de l'Agirc-Arrco - Maintenant qu'il pantoufle au Crédit Mutuel, il tente de se racheter une crédibilité pour avoir été l'idiot utile de Mélenchon.

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank