Le feu qui a ravagé depuis jeudi 1.700 hectares au cœur de la forêt des Landes, sans victimes ni dégâts matériels, est "fixé" et la moitié des évacués vont pouvoir rentrer chez eux, ont annoncé lundi matin les autorités.
Landes: l'incendie est "fixé", retour de la moitié des évacués
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro