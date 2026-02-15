Lancer traditionnel de harengs depuis le balcon de la mairie au carnaval de Dunkerque

information fournie par AFP Video • 15/02/2026 à 20:48

"Libérez les harengs !": Après le championnat du monde du cri de la mouette, le carnaval de Dunkerque se poursuit avec le lancer de harengs depuis le balcon de l'hôtel de ville devant une foule dense et festive, malgré le froid et quelques flocons. Le chanteur Alain Souchon fait partie des invités présents cette année sur le balcon. Instauré en 1962, ce moment incontournable s'inscrit dans un carnaval puisant ses racines au XVIIe siècle, dans les fêtes qui précédaient le départ des pêcheurs pour de longs et rudes mois au large de l'Islande. IMAGES