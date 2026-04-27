La visite d'Etat du roi Charles III et de son épouse Camilla aux Etats-Unis, qui débute lundi 27 avril à Washington, "se déroulera comme prévu", selon le palais de Buckingham, après l'irruption samedi 25 avril d'un assaillant armé au gala de la presse auquel assistait Donald Trump.
La visite de Charles III aux États-Unis maintenue malgré l'attaque au gala de la presse
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