La ville de Kidal dans le nord du Mali est sous le contrôle des rebelles indépendantistes touareg et des groupes jihadistes. La ville est tombée après une série d'attaques coordonnées menées contre des positions stratégiques de larmée malienne à travers le pays. Ce n'est pas la première fois que cette ville stratégique bascule d'un camp à l'autre, mais cette fois les mercenaires du groupe russe "Africa Corps" ont négocié leur retrait.
La ville de Kidal au Mali sous contrôle des rebelles
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro