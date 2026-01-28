Images d'inondations provoquées par le passage de la tempête Chandra dans plusieurs endroits en Irlande du Nord. La tempête Chandra devrait apporter des conditions météorologiques extrêmes et perturbatrices sur tout le Royaume-Uni à partir de ce soir (lundi) et jusqu'à mardi. La tempête devrait toucher plusieurs régions, avec des effets allant de vents violents et de fortes précipitations à d'importantes chutes de neige en altitude. IMAGES
La tempête Chandra provoque des inondations en Irlande du Nord
