La tempête Chandra provoque des inondations en Irlande du Nord

information fournie par AFP Video 28/01/2026 à 08:27

Images d'inondations provoquées par le passage de la tempête Chandra dans plusieurs endroits en Irlande du Nord. La tempête Chandra devrait apporter des conditions météorologiques extrêmes et perturbatrices sur tout le Royaume-Uni à partir de ce soir (lundi) et jusqu'à mardi. La tempête devrait toucher plusieurs régions, avec des effets allant de vents violents et de fortes précipitations à d'importantes chutes de neige en altitude. IMAGES

Environnement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

