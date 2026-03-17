La lave du Piton de la Fournaise continue de plonger dans l'océan Indien, offrant un spectacle que La Réunion n'avait plus connu depuis près de vingt ans.
La Réunion: la lave du Piton de la Fournaise atteint l'océan, les curieux affluent
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