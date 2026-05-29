"Nous avons tous affirmé que la protection des mineurs était une priorité", déclare la ministre française du Numérique Anne Le Hénanff, à l'issue de la réunion des ministres du G7 consacrée aux enjeux du secteur. Les pays participants se sont mis d'accord sur des "principes", détaille-t-elle, dont une "vérification d'âge efficace et respectueuse", la "protection des mineurs dès la conception des services numériques" et "la lutte contre les contenus illicites". SONORE
La protection des mineurs, "une priorité" du G7 numérique (ministre française)
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