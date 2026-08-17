Du jaune, bleu, vert, violet... et un revolver: la police brésilienne a annoncé jeudi avoir récupéré les huit œuvres du peintre français Henri Matisse dérobées en décembre 2025 dans une bibliothèque de Sao Paulo. COMPLETE VIDIC4P79KE_FR
La police brésilienne récupère des œuvres de Matisse dérobées en 2025 à Sao Paulo
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