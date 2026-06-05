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La Minute Bourse : le S&P 500: l’indice boursier de référence de l’économie américaine

information fournie par SG Bourse 05/06/2026 à 17:04

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Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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