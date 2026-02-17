La Minute Bourse : comment se déroule une IPO ?

information fournie par SG Bourse • 17/02/2026 à 20:59

Envie d'en savoir plus sur la Bourse et les marchés financiers? Découvrez notre série de vidéos pédagogiques #LaMinuteBourse par Société Générale Produits de Bourse, une vidéo pour maîtriser les bases de l'investissement en Bourse! Ici on vous explique comment se déroule une IPO (Initial Public Offering), soit une introduction en bourse.

Site internet de Société Générale Produits de Bourse: https://sgbourse.fr/

Abonnez-vous à notre chaîne Youtube Société Générale Produits de Bourse pour ne manquer aucun épisode de la Minute Bourse!

Découvrez notre activité d'émetteur de Produits de Bourse:

Société Générale Produits de Bourse sur Twitter

Société Générale Produits de Bourse sur Facebook

Société Générale Produits de Bourse sur LinkedIn

#bourse #cac40 #argent #finance #placement #trading #revenu #finance #produitsdebourse #trader #primaire #secondaire #marchésfinanciers #IPO #introductionenbourse