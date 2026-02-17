 Aller au contenu principal
La Minute Bourse : comment se déroule une IPO ?

information fournie par SG Bourse 17/02/2026 à 20:59

Envie d'en savoir plus sur la Bourse et les marchés financiers? Découvrez notre série de vidéos pédagogiques #LaMinuteBourse par Société Générale Produits de Bourse, une vidéo  pour maîtriser les bases de l'investissement en Bourse! Ici on vous explique comment se déroule une IPO (Initial Public Offering), soit une introduction en bourse.

