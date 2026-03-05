Les habitants d'une grande partie du territoire de Cuba, dont La Havane, passaient une nuit sans courant après une nouvelle panne sur le réseau national, au moment où ils subissent déjà au quotidien l'impact de l'étranglement énergétique imposé par les Etats-Unis.
La Havane plongée dans le noir suite à une panne de réseau
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro