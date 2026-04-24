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La guerre au Moyen-Orient oriente le trafic vers le canal de Panama

information fournie par AFP Video 24/04/2026 à 15:24

La demande de transit par le canal de Panama a augmenté en raison de la guerre au Moyen-Orient, et des pétroliers sont prêts à payer un supplément pour traverser plus rapidement, selon un rapport mardi de l'Autorité du canal (ACP).

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