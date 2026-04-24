La demande de transit par le canal de Panama a augmenté en raison de la guerre au Moyen-Orient, et des pétroliers sont prêts à payer un supplément pour traverser plus rapidement, selon un rapport mardi de l'Autorité du canal (ACP).
La guerre au Moyen-Orient oriente le trafic vers le canal de Panama
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