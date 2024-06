La France, quelle terre d’accueil ? Parlons-en avec Chirine Ardakani et Fatemeh Jailani

information fournie par France 24 • 20/06/2024 à 13:46

Nous revenons sur l'un des thèmes de la campagne électorale française qui se déroule à toute allure : l'immigration. Les études montrent qu'elle est, en moyenne, l'une des préoccupations majeures des Français et se retrouve au cœur des programmes de chacun des partis ou des coalitions. Mais de quoi parle-t-on exactement ? De quelle immigration et de quels enjeux autour de l'immigration ? Quelle terre d'immigration la France est-elle devenue ? Avec Chirine Ardakani, Fatemeh Jailani et Sonia Ghezali, depuis Islamabad.