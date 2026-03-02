La France est "prête" à "participer" à la défense des pays du Golfe et de la Jordanie, cibles de frappes de l'Iran, "conformément aux accords qui la lient à ses partenaires et au principe de légitime défense collective", déclare le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot lors d'une conférence de presse. SONORE
La France prête à "participer" à la défense des pays du Golfe (Barrot)
