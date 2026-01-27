La France est en droit d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans (porte-parole)

La France a le droit d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, comme le prévoit une proposition de loi votée en première lecture par les députés français, assure un porte-parole de la Commission européenne. SONORE
