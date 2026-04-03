Victime d'une campagne de haine en ligne et visé par des propos racistes, le nouveau maire de Saint-Denis-Pierrefitte, Bally Bayayoko, dénonce une société de plus en plus raciste. Est-ce le cas? C'est la Question qui fâche que nous avons posée à Maboula Soumahoro, Maîtresse de conférences en civilisation anglophone à l’Université de Tours, spécialiste de la diaspora noire africaine, auteure d'un ouvrage intitulé Le Triangle et l'Hexagone, Réflexions sur une Identité Noire.
La France "de plus en plus raciste" ?
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