La France : cancre de l'Europe ?

information fournie par France 24 28/11/2025 à 23:44

Les parlementaires français sont-ils les seuls à ne pas réussir s'entendre pour construire un budget solide? Nos voisins européens s’en sortent-ils mieux, y aurait-il une exception française? On en parle avec l'économiste et et conseillère économique chez PwC France, Stéphanie Villers.

