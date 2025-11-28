Les parlementaires français sont-ils les seuls à ne pas réussir s'entendre pour construire un budget solide? Nos voisins européens s’en sortent-ils mieux, y aurait-il une exception française? On en parle avec l'économiste et et conseillère économique chez PwC France, Stéphanie Villers.
La France : cancre de l'Europe ?
