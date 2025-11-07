En Écosse, le whisky tourbé est une fierté nationale, emblème d’un savoir-faire ancestral. Mais il est aujourd’hui menacé, car la tourbe qui lui donne son goût unique disparaît peu à peu sous l’effet des activités humaines. Cette matière organique qui couvre 20 % du territoire écossais est un allié bien plus puissant que les océans et les forêts pour stocker le carbone et freiner le réchauffement climatique. Alors, comment concilier tradition et urgence écologique ? Reportage dans les tourbières des Highlands, entre distilleries centenaires et projets de restauration ambitieux.
La disparition des tourbières menace le whisky écossais
