La Chine a appelé lundi à une "libre circulation" maritime dans le détroit d'Ormuz, au lendemain des menaces du président américain Donald Trump d'instaurer un blocus maritime des ports iraniens.
La Chine appelle à une "libre circulation" maritime dans le détroit d'Ormuz
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