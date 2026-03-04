Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé mardi aux pays du Moyen-Orient d'échanger une partie de leurs missiles de défense aérienne contre les intercepteurs de drones réputés de Kiev.
L'Ukraine propose un "échange équitable" de systèmes de défense aérienne au Moyen-Orient
