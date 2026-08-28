Le patron de la FIFA, Gianni Infantino, est dans le collimateur de l'UEFA. En cause : son projet de vendre une partie des droits commerciaux de la Coupe du monde à des investisseurs privés. Un projet depuis avorté mais le mal est fait, l’UEFA accuse aujourd'hui Gianni Infantino de « gestion déloyale », elle compte bien porter l’affaire devant les tribunaux en Suisse. Avec quelles conséquences? On en parle avec Nicolas Kssis-Martov, journaliste à So Foot.
L'UEFA prépare une plainte : Gianni Infantino sous pression
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