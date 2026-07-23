L'UE a infligé jeudi à Google un total de 890 millions d'euros d'amendes, pour des atteintes à la concurrence dans la recherche en ligne et au sein du magasin d'application Google Play, au risque d'une nouvelle crise avec Washington.
L'UE inflige 890 millions d'euros d'amendes à Google
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